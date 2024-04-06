Тренер Синнера рассказал, что нужно улучшить в игре второй ракетки мира

Итальянский тренер Симоне Ваньоцци рассказал о сильных и слабых сторонах своего подопечного, второй ракетки мира Янника Синнера.

«Он всегда был хорошим бойцом на корте и никогда не теряет веры. Однако в его игре были слабые стороны. Он действительно силён в ударах справа и слева, но в них не было разнообразия. Они были монотонными. Среди вещей, которые мы намерены улучшить, — отбивать удары, чаще подходить к сетке, работать над подачей и особенно понимать игру тактически», — сказал Ваньоцци в интервью Vogue.

Янник Синнер перешёл в тренерскую команду Симона Ваньоцци и Даррена Кэхилла в начале 2022 года. 22-летний теннисист — обладатель Кубка Дэвиса — 2023 в составе сборной Италии, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024.