Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Синнера рассказал, что нужно улучшить в игре второй ракетки мира

Тренер Синнера рассказал, что нужно улучшить в игре второй ракетки мира
Комментарии

Итальянский тренер Симоне Ваньоцци рассказал о сильных и слабых сторонах своего подопечного, второй ракетки мира Янника Синнера.

«Он всегда был хорошим бойцом на корте и никогда не теряет веры. Однако в его игре были слабые стороны. Он действительно силён в ударах справа и слева, но в них не было разнообразия. Они были монотонными. Среди вещей, которые мы намерены улучшить, — отбивать удары, чаще подходить к сетке, работать над подачей и особенно понимать игру тактически», — сказал Ваньоцци в интервью Vogue.

Янник Синнер перешёл в тренерскую команду Симона Ваньоцци и Даррена Кэхилла в начале 2022 года. 22-летний теннисист — обладатель Кубка Дэвиса — 2023 в составе сборной Италии, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android