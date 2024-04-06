Маттео Берреттини пробился в финал турнира ATP-250 в Марракеше

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, действующая 135-я ракетка мира, пробился в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл 60-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время Маттео Берреттини выполнил шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из 12 и допустил две двойные ошибки. На счету Мариано Навоне — один реализованный брейк-пойнт из двух и одна двойная ошибка.
В финале итальянец сыграет с 64-й ракеткой мира из Испании Роберто Карбальес-Баэной. Это будет четвёртая личная встреча теннисистов на корте: ранее в очном противостоянии Берреттини побеждал дважды (Санкт-Петербург-2019, Неаполь-2022), а Карбальес-Баэна был сильнее один раз (Флоренция-2022).
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