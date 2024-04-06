Касаткина — Пегула: россиянка выиграла первый сет полуфинала турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, выиграла первый сет матча полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Текущий счёт — 6:4.
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Сейчас стартует второй сет встречи. К моменту окончания стартовой партии спортсменки провели на корте уже 46 минут.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы за выход в финал турнира в Чарльстоне.
Позже сегодня, 6 апреля, в другом полуфинале турнира друг с другом сыграют Мария Саккари (Греция, 7) и Даниэль Коллинз (США, 22). Их матч начнётся вскоре после окончания встречи Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы.
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