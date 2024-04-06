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Касаткина — Пегула: россиянка выиграла первый сет полуфинала турнира в Чарльстоне

Касаткина — Пегула: россиянка выиграла первый сет полуфинала турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, выиграла первый сет матча полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Текущий счёт — 6:4.

Чарльстон. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 20:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		1
6 		0
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Сейчас стартует второй сет встречи. К моменту окончания стартовой партии спортсменки провели на корте уже 46 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы за выход в финал турнира в Чарльстоне.

Позже сегодня, 6 апреля, в другом полуфинале турнира друг с другом сыграют Мария Саккари (Греция, 7) и Даниэль Коллинз (США, 22). Их матч начнётся вскоре после окончания встречи Дарьи Касаткиной и Джессики Пегулы.

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