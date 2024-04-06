За какую пару будете болеть в российском дерби на «Мастерсе» в Монте-Карло?

В воскресенье, 7 апреля, стартует грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовый день соревнований состоится российское дерби в первом круге парного разряда: дуэт Даниила Медведева и Романа Сафиуллина сыграет с победителями прошлогоднего «Мастерса» в Мадриде (Испания) в паре — Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

«Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос: за какую пару вы будете болеть в российском дерби на «Мастерсе» в Монте-Карло?

Отметим, что это будет первая встреча дуэтов теннисистов в таком составе. Матч российских пар начнётся приблизительно в 16:30 мск.

Напомним, Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, является действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло в одиночном разряде.