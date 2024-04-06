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За какую пару будете болеть в российском дерби на «Мастерсе» в Монте-Карло?

За какую пару будете болеть в российском дерби на «Мастерсе» в Монте-Карло?
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В воскресенье, 7 апреля, стартует грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовый день соревнований состоится российское дерби в первом круге парного разряда: дуэт Даниила Медведева и Романа Сафиуллина сыграет с победителями прошлогоднего «Мастерса» в Мадриде (Испания) в паре — Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

«Чемпионат» предлагает читателям пройти опрос: за какую пару вы будете болеть в российском дерби на «Мастерсе» в Монте-Карло?

Отметим, что это будет первая встреча дуэтов теннисистов в таком составе. Матч российских пар начнётся приблизительно в 16:30 мск.

Напомним, Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, является действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло в одиночном разряде.

Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
07 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Комментарии
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