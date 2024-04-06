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Касаткина пробилась в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Пегулу в 3 сетах на тай-брейке

Касаткина пробилась в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Пегулу в 3 сетах на тай-брейке
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, пробилась в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне. В своём матче полуфинала спортсменка в трёх сетах на тай-брейке обыграла пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

Чарльстон. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 20:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Спортсменки провели на корте 2 часа 47 минут. За это время Дарья Касаткина реализовала восемь брейк-пойнтов из 13, Джессика Пегула — 8 из 11. Также каждая из теннисисток выполнила по два эйса и допустила по две двойные ошибки.

За титул Дарья Касаткина поборется с победительницей встречи между седьмой ракеткой мира из Греции Марией Саккари и 22-й ракеткой мира из США Даниэль Коллинз. Соперница россиянки определится в ночь на воскресенье, 7 апреля.

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