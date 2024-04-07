Джокович: у меня нет больших ожиданий от игры на «Мастерсе» в Монте-Карло

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии высказался об ожиданиях от своей игры на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

«У меня нет больших ожиданий от турнира в Монте-Карло, учитывая мои выступления в туре в этом году. Также я помню результаты, которых добивался в Монако в предыдущие годы. Они тоже были невысокими, поэтому я не возлагаю больших надежд и на этот год. Для меня самое главное — наладить свою игру на грунтовых кортах и попытаться снова достичь пика.

В начале своей карьеры я выступал в Монте-Карло довольно хорошо. Я выигрывал титулы в 2013 и 2015 годах, но это было довольно давно. Я не играл в Майами, поэтому у меня было дополнительное время, чтобы потренироваться на грунте и приспособить свое тело и игру к этому покрытию. В целом мне всегда нравилось играть в Монте-Карло. Я живу в этом городе уже много лет. Оба моих ребенка родились в Монте-Карло, поэтому я считаю его своим домом и местом, где провожу много часов тренировок. Отчасти это дополнительная нагрузка, когда ты хочешь показать свой лучший результат в домашних условиях. Также я помню, что грунт — самое требовательное покрытие в моем виде спорте» — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.