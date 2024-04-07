Коллинз уверенно вышла в финал турнира в Чарльстоне, где сыграет с Касаткиной

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, 22-я ракетка мира, уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В своём матче полуфинала спортсменка в двух сетах обыграла седьмую ракетку мира из Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
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Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. По ходу матча Даниэль Коллинз выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила две двойные ошибки. На счету Марии Саккари — один реализованный брейк-пойнт из пяти и шесть двойных ошибок.
В финале Даниэль Колллинз сыграет с 11-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Ранее у спортсменок было три личные встречи на корте: в двух победила россиянка (Рим-2018 и Мельбурн-2021), американка была сильнее один раз (Сан-Хосе-2021).
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