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Коллинз уверенно вышла в финал турнира в Чарльстоне, где сыграет с Касаткиной

Коллинз уверенно вышла в финал турнира в Чарльстоне, где сыграет с Касаткиной
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз, 22-я ракетка мира, уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В своём матче полуфинала спортсменка в двух сетах обыграла седьмую ракетку мира из Греции Марию Саккари. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Чарльстон. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 23:15 МСК
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. По ходу матча Даниэль Коллинз выполнила четыре эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила две двойные ошибки. На счету Марии Саккари — один реализованный брейк-пойнт из пяти и шесть двойных ошибок.

В финале Даниэль Колллинз сыграет с 11-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной. Ранее у спортсменок было три личные встречи на корте: в двух победила россиянка (Рим-2018 и Мельбурн-2021), американка была сильнее один раз (Сан-Хосе-2021).

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