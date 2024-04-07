Коллинз прокомментировала победу над Саккари в 1/2 финала турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, 22-я ракетка мира, прокомментировала свою победу над седьмой ракеткой мира из Греции Марией Саккари в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), а также оценила свою игру после смены покрытия с харда на грунт.

«Думаю, в матче с Саккари мне помог мой агрессивный стиль игры. Я должна была придерживаться его. Саккари делала много сильных ударов, была очень вариативной. Поэтому мне нужно было попытаться противостоять её игре и использовать агрессивный стиль настолько, насколько это возможно.

При смене покрытий нужно быть очень разносторонним и гибким. Я приехала на этот турнир, зная, что он не будет идеальным: всю неделю на пути будут возникать небольшие трудности, нужно будет вносить коррективы в ход матчей, что иногда бывает сложно сделать. Но в течение турнира мне удавалось быть гибкой», — приводит слова Коллинз пресс-служба WTA.

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