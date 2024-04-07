Касаткина с разгромным счётом проиграла Коллинз в финале WTA-500 в Чарльстоне

Сегодня, 7 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина с разгромным счётом проиграла в финальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) 22-й ракетке мира Даниэль Коллинз — 1:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За это время россиянка не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-поинта. Американка подала два эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Напомним, это была четвёртая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Дарья Касаткина побеждала в очном противостоянии дважды, до этого матча Даниэль Коллинз была сильнее россиянки только один раз. Теперь счёт личных встреч — 2-2.

Отметим, что Коллинз выиграла второй турнир подряд. В конца марта она стала победительницей турнира WTA-1000 в Майами (США).

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.