Теннисист Шелтон одержал победу на турнире в Хьюстоне
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Американский теннисист Бен Шелтон одержал победу в финальном поединке турнира категории АТР-250 в Хьюстоне (США), обыграв Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 15 минут. На счету Шелтона 11 выполненных эйсов, у соперника их только три. Также он допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Тиафо допустил всего три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.
Хьюстон. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 22:05 МСК
16
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|4
|6
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|6
|3
21
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Отметим, что ранее теннисисты встречались один раз в четвертьфинале Australian Open — 2023, где Шелтон также обыграл Тиафо.
Напомним, победителем этого турнира в 2023 году стал Тиафо, но в этот раз защитить титул американцу не удалось. Общий призовой фонд соревнований в Хьюстоне составляет $ 661 585.
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