Теннисист Шелтон одержал победу на турнире в Хьюстоне

Американский теннисист Бен Шелтон одержал победу в финальном поединке турнира категории АТР-250 в Хьюстоне (США), обыграв Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. На счету Шелтона 11 выполненных эйсов, у соперника их только три. Также он допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Тиафо допустил всего три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

Отметим, что ранее теннисисты встречались один раз в четвертьфинале Australian Open — 2023, где Шелтон также обыграл Тиафо.

Напомним, победителем этого турнира в 2023 году стал Тиафо, но в этот раз защитить титул американцу не удалось. Общий призовой фонд соревнований в Хьюстоне составляет $ 661 585.