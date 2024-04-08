Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Монте-Карло, 8 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Монте-Карло, 8 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Комментарии

Сегодня, 8 апреля, в Монте-Карло (Монако) пройдёт игровой день грунтового турнира серии «Мастерс», действующим чемпионом которого является российский теннисист Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание самых заметных матчей 8 апреля

  • Валентен Вашеро (Монако, WC) — Григор Димитров (Болгария, 9) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Ласло Джере (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция, 12) — начало матча не раньше 15:00 мск.
  • Роман Сафиуллин (Россия) — Хауме Мунар (Испания, Q) — начало матча не раньше 15:00 мск.
  • Артюр Фис (Франция) — Адриан Маннарино (Франция) — начало матча не раньше 15:00 мск.
  • Карен Хачанов (Россия, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания) — начало матча не раньше 16:30 мск.
Расписание «Мастерса» в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android