«Мастерс» в Монте-Карло, 8 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 8 апреля, в Монте-Карло (Монако) пройдёт игровой день грунтового турнира серии «Мастерс», действующим чемпионом которого является российский теннисист Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание самых заметных матчей 8 апреля