«Мастерс» в Монте-Карло, 8 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 8 апреля, в Монте-Карло (Монако) пройдёт игровой день грунтового турнира серии «Мастерс», действующим чемпионом которого является российский теннисист Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. Расписание самых заметных матчей 8 апреля
- Валентен Вашеро (Монако, WC) — Григор Димитров (Болгария, 9) — начало матча не раньше 13:30 мск.
- Ласло Джере (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция, 12) — начало матча не раньше 15:00 мск.
- Роман Сафиуллин (Россия) — Хауме Мунар (Испания, Q) — начало матча не раньше 15:00 мск.
- Артюр Фис (Франция) — Адриан Маннарино (Франция) — начало матча не раньше 15:00 мск.
- Карен Хачанов (Россия, 15) — Кэмерон Норри (Великобритания) — начало матча не раньше 16:30 мск.
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