Шамиль Тарпищев: ATP и WTA действуют по принципу «спорт вне политики»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в вопросах допуска российских атлетов действуют по принципу «спорт вне политики».

«В матчах против нас нет ни одного отказника из других стран. И позиция теннисных международных организаций понятна — спорт вне политики. И ATP и WTA придерживаются этого принципа, подавая пример другим международным спортивным организациям. Грех все сваливать в одну кучу. И те наезды, что сейчас зазвучали, — они лишь могут развалить единство России и ни к чему хорошему не приведут», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В марте 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных соревнованиях, а также приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Теннисисты из России и Белоруссии допущены к участию в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.