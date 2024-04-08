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Стало известно, с кем сыграет Карлос Алькарас во втором круге турнира в Монте-Карло

Стало известно, с кем сыграет Карлос Алькарас во втором круге турнира в Монте-Карло
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Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В матче 1/32 финала он обыграл итальянца Луку Нарди (76-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:3.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 12:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
35
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Лука Нарди
76
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Оже-Альяссима шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Нарди подал один раз навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором раунде турнира в Монте-Карло соперником канадского теннисиста станет третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Дании Хольгера Руне.

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