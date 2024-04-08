Стало известно, с кем сыграет Карлос Алькарас во втором круге турнира в Монте-Карло

Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В матче 1/32 финала он обыграл итальянца Луку Нарди (76-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Оже-Альяссима шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Нарди подал один раз навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Во втором раунде турнира в Монте-Карло соперником канадского теннисиста станет третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Дании Хольгера Руне.