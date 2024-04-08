Андрей Рублёв узнал своего соперника во втором круге турнира в Монте-Карло

101-я ракетка мира, французский теннисист Корентен Муте потерпел поражение в трёх сетах от представителя Австралии Алексея Попырина (46-й в рейтинге ATP) в матче 1/32 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2 в пользу австралийского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 43 минуты. Попырин в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету Муте один эйс и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Он не совершил ни одной двойной ошибки.

Во втором раунде турнира в Монте-Карло соперником Алексея Попырина станет шестая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, который является действующим победителем соревнований.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.