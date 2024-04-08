Андрей Рублёв узнал своего соперника во втором круге турнира в Монте-Карло

101-я ракетка мира, французский теннисист Корентен Муте потерпел поражение в трёх сетах от представителя Австралии Алексея Попырина (46-й в рейтинге ATP) в матче 1/32 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2 в пользу австралийского спортсмена.
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|2
Матч продлился 2 часа 43 минуты. Попырин в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету Муте один эйс и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Он не совершил ни одной двойной ошибки.
Во втором раунде турнира в Монте-Карло соперником Алексея Попырина станет шестая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, который является действующим победителем соревнований.
Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.
- 8 апреля 2024
-
16:17
-
15:51
-
15:23
-
15:00
-
14:44
-
14:38
-
13:44
-
13:40
-
13:17
-
13:02
-
12:39
-
12:27
-
11:08
-
11:07
-
10:50
-
10:32
-
10:03
-
09:46
-
09:28
-
09:25
-
08:06
-
01:23
-
00:47
-
00:34
-
00:28
-
00:19
- 7 апреля 2024
-
23:45
-
23:21
-
22:57
-
22:26
-
22:11
-
21:52
-
21:38
-
21:19
-
20:52