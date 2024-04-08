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Андрей Рублёв узнал своего соперника во втором круге турнира в Монте-Карло

Андрей Рублёв узнал своего соперника во втором круге турнира в Монте-Карло
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101-я ракетка мира, французский теннисист Корентен Муте потерпел поражение в трёх сетах от представителя Австралии Алексея Попырина (46-й в рейтинге ATP) в матче 1/32 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:2 в пользу австралийского спортсмена.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 12:10 МСК
Алексей Попырин
46
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 2
         
Корентен Муте
101
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Матч продлился 2 часа 43 минуты. Попырин в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету Муте один эйс и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Он не совершил ни одной двойной ошибки.

Во втором раунде турнира в Монте-Карло соперником Алексея Попырина станет шестая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, который является действующим победителем соревнований.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.

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