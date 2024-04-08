Хачанов — Норри: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 8 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри (30-й в рейтинге ATP) в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:55 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Кэмерон Норри в первом круге турнира в Монте-Карло.

Счёт личных встреч — 3-3. В 2021 году Хачанов и Норри четыре раза сыграли друг с другом, британец выиграл оба поединка на грунте, а россиянин одержал две победы на харде. В 2022 году Норри победил в Роттердаме на харде в зале, а Хачанов оказался сильнее на грунте «Ролан Гаррос».