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Хачанов — Норри: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Мастерса» в Монте-Карло

Хачанов — Норри: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 8 апреля, 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри (30-й в рейтинге ATP) в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:55 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Кэмерон Норри в первом круге турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 16:55 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Кэмерон Норри
30
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Счёт личных встреч — 3-3. В 2021 году Хачанов и Норри четыре раза сыграли друг с другом, британец выиграл оба поединка на грунте, а россиянин одержал две победы на харде. В 2022 году Норри победил в Роттердаме на харде в зале, а Хачанов оказался сильнее на грунте «Ролан Гаррос».

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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