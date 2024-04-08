Стало известно, кто будет тренером Джоковича на турнире в Монте-Карло

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возможном сотрудничестве с 47-летним соотечественником Ненадом Зимоничем.

«Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы действительно хорошо знаем друг друга более 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который всегда пытался помочь мне как личности и как игроку. После расставания с Иванишевичем я начинал подготовку к грунтовому корту в Белграде и Ненад был там. нам действительно понравилось наше сотрудничество, и я попросил его приехать сюда. Он давал мне полезные советы по поиску правильной позиции, когда я приближаюсь к сетке. Ненад был одним из лучших игроков в парном разряде в мире, он выиграл много турниров Большого шлема, был № 1 в туре», — приводит слова сербского спортсмена Eurosport.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.

Напомним, в конце марта стало известно, что Новак Джокович перестал сотрудничать с Гораном Иванишевичем.

Отметим, что под опекой Иванишевича 36-летний теннисист стал первым игроком в истории, который 400 недель находился на вершине рейтинга ATP.

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