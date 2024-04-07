Джокович назвал разрыв с тренером Иванишевичем лёгким

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что они с Гораном Иванишевичем друг друга переросли.

«Просто мы оба почувствовали, что дали друг другу в этих рабочих отношениях максимум и пришло время двигаться дальше. Это очень легко. Он остаётся одним из самых успешных тренеров в истории игры, и то, что мы сделали, невозможно забыть. Результаты и история говорят сами за себя, и он остается хорошим другом для меня и моей семьи», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

Напомним, в конце марта стало известно, что первая ракетка мира Новак Джокович перестал сотрудничать с тренером Гораном Иванишевичем.

Отметим, что под опекой Иванишевича 36-летний теннисист стал первым игроком в истории, который 400 недель находился на вершине рейтинга ATP.