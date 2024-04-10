«Жара-то какая пошла!» Кузнецова — о реакции Медведева во время матча с Монфисом
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова предположила, что с каждым матчем турнира в Монте-Карло будет становиться всё интереснее и интереснее. Об этом она написала в своём телеграм-канале.
«Похоже, надо смотреть каждый матч на этом турнире. Жара-то какая пошла!» — написала спортсменка под своим постом.
Напомним, сегодня, 10 апреля, российский теннисист Даниил Медведев (4) сыграл во втором раунде турнира в Монте-Карло (Монако) с Гаэлем Монфисом (WC) и победил его в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.
Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 15:50 МСК
40
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее Кузнецова комментировала поединок Медведева в своём телеграм-канале, в шутку прося теннисиста не злиться, и высказывалась по поводу проигрыша во втором раунде Андрея Рублёва представляющему Австралию Алексею Попырину.
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