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«Жара-то какая пошла!» Кузнецова — о реакции Медведева во время матча с Монфисом

«Жара-то какая пошла!» Кузнецова — о реакции Медведева во время матча с Монфисом
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова предположила, что с каждым матчем турнира в Монте-Карло будет становиться всё интереснее и интереснее. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Похоже, надо смотреть каждый матч на этом турнире. Жара-то какая пошла!» — написала спортсменка под своим постом.

Напомним, сегодня, 10 апреля, российский теннисист Даниил Медведев (4) сыграл во втором раунде турнира в Монте-Карло (Монако) с Гаэлем Монфисом (WC) и победил его в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 15:50 МСК
Гаэль Монфис
40
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Ранее Кузнецова комментировала поединок Медведева в своём телеграм-канале, в шутку прося теннисиста не злиться, и высказывалась по поводу проигрыша во втором раунде Андрея Рублёва представляющему Австралию Алексею Попырину.

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