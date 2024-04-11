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Медведев — о Монфисе: он очень хорош в защите, иногда его не стоит атаковать

Медведев — о Монфисе: он очень хорош в защите, иногда его не стоит атаковать
Даниил Медведев
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что является сильной стороной французского теннисиста Гаэля Монфиса.

«Гаэль сказал, что я профессионал в тактике? Здорово это слышать. Гаэль хорош в защите. Мы заранее изучили его хайлайты, и даже сегодня он сыграл несколько замечательных розыгрышей, поэтому план заключался в том, чтобы не быть слишком агрессивным. Вот и всё. Я чувствовал, что он это знал во время встречи. Иногда всё равно приходилось играть агрессивно, выбирать верный удар, и я сегодня делал это чуть лучше, чем он. Но в целом он очень хорош в защите, поэтому иногда не стоит его атаковать», — заявил Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), обыграв в двух сетах 40-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

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