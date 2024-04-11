Джокович — Музетти: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с представителем Италии Лоренцо Музетти (24-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Лоренцо Музетти в третьем круге турнира в Монте-Карло.
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Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Джоковича. Ровно год назад, тоже в третьем круге турнира в Монте-Карло, Музетти победил со счётом 4:6, 7:5, 6:4. До того Новак дважды легко выиграл на харде. Матч на грунте «Ролан Гаррос» в 2021 году завершился победой сербского теннисиста на отказе Музетти из-за проблем со здоровьем. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля.
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