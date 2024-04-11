Стало известно, что Даниил Медведев кричал судье во время матча «Мастерса» в Монте-Карло

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев жёстко оспорил решение судей во втором сете матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) с французом Гаэлем Монфисом.

Российский спортсмен выразил недовольство в связи с тем, что линейный арбитр не зафиксировал удар соперника в аут. По информации Tuttosport, в ходе спора Медведев назвал судей «идиотами» и «слепыми».

Напомним, встреча завершилась победой Медведева над Монфисом со счётом 6:2, 6:4. На пресс-конференции после встречи российский теннисист заявил, что старается работать над эмоциями, чтобы они не оказывали влияния на его игру. Сегодня, 11 апреля, Медведев сыграет с 17-й ракеткой мира соотечественником Кареном Хачановым в матче третьего круга «Мастерса» в Монте-Карло.