Экс-тренер Гауфф: игроки WTA гораздо более профессиональны, чем их коллеги-мужчины

Пепе Риба, бывший тренер третьей ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф, выразил мнение, что теннисистки более профессионально относятся к своей работе, чем их коллеги-мужчины.

«Я всегда говорю, что женщины в целом гораздо более профессиональны. Не хочу говорить обо всех, потому что есть игроки, которые тоже серьёзно относятся к своему делу. Но, исходя из моего опыта, если ты покажешь теннисисткам, что ты вовлечён и предан своему делу, они будут более преданными, эффективными и дисциплинированными, чем теннисисты», — приводит слова Рибы Tennis Up To Date со ссылкой на Elle Magazine.

Напомним, Пепе Риба стал тренером Кори Гауфф на турнире в Истбурне в июне 2023 года. Осенью спортсменка и специалист прекратили сотрудничество. Позже Риба заявил, что ему пришлось расстаться с Гауфф по личным причинам.