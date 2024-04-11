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Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с де Минором

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с де Минором
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга третьего круга Джокович (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Стоит отметить, что Джокович неудачно начал этот поединок (в первом же гейме отдал свою подачу) и довёл счёт до 4:2 в пользу Музетти, однако сумел переломить ход партии.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 15:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Лоренцо Музетти
24
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Встреча Джоковича с Музетти продлилась 1 час и 59 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Лоренцо один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Монте-Карло Джокович сразится с 11-м номером рейтинга ATP, представителем Австралии Алексом де Минором (11).

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