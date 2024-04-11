Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с де Минором

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга третьего круга Джокович (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Стоит отметить, что Джокович неудачно начал этот поединок (в первом же гейме отдал свою подачу) и довёл счёт до 4:2 в пользу Музетти, однако сумел переломить ход партии.

Встреча Джоковича с Музетти продлилась 1 час и 59 минут. Джокович три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Лоренцо один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Монте-Карло Джокович сразится с 11-м номером рейтинга ATP, представителем Австралии Алексом де Минором (11).