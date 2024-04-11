Видеообзор победы Циципаса над Зверевым в матче третьего круга турнира в Монте-Карло

Сегодня, 11 апреля, в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым (пятый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу греческого спортсмена.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Циципас — Зверев на турнире в Монте-Карло.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Циципас встретится с 17-й ракеткой мира, российским теннисистом Кареном Хачановым, который со счётом 6:3, 7:5 обыграл Даниила Медведева. Турнир завершится 14 апреля.