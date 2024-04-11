«Он однозначно фаворит». Руне — о предстоящем матче с Синнером

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от матча за выход в полуфинал турнира в Монте-Карло, в котором он сразится с победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Да, матч будет интересным. Он однозначно фаворит. Но посмотрим, как все будет… Он является игроком, которого почти никто не может победить. Пока только Карлос его обыграл. Он ещё один величайший игрок. Это будет большой вызов. Особенно после сегодняшнего долгого матча. Я восстановлюсь и постараюсь сделать всё возможное», — сказал Руне в интервью на корте.

Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.