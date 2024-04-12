Джокович — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 12 апреля, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с австралийским спортсменом Алексом де Минором (11-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Алекс де Минор в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.
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Счёт личных встреч — 1-1. Оба раза Джокович и де Минор играли на харде в Австралии, и в 2023 году на Australian Open Джокович разгромил соперника в 1/8 финала (6:2, 6:1, 6:2), а на старте этого сезона де Минор взял реванш в рамках четвертьфинала United Cup — 6:4, 6:4. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля.
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