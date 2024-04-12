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Джокович — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Джокович — де Минор: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 12 апреля, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сыграет с австралийским спортсменом Алексом де Минором (11-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович — Алекс де Минор в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 15:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Счёт личных встреч — 1-1. Оба раза Джокович и де Минор играли на харде в Австралии, и в 2023 году на Australian Open Джокович разгромил соперника в 1/8 финала (6:2, 6:1, 6:2), а на старте этого сезона де Минор взял реванш в рамках четвертьфинала United Cup — 6:4, 6:4. Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля.

Расписание "Мастерса" в Монте-Карло
Турнирная сетка соревнований
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