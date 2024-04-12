Хачанов — Циципас: россиянин уступил в первом сете матча «Мастерса» в Монте-Карло

В матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте -Карло (Монако). 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встречается с представителем Греции Стефаносом Циципасом (12-й в рейтинге ATP). Первый сет завершился победой греческого спортсмена со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Стефанос Циципас в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Счёт личных встреч — 7-1 в пользу Циципаса. Впервые грек обыграл Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае в 2017 году, а последнюю на данный момент победу одержал в четвертьфинале турнира той же категории в Париже в конце прошлого сезона. Карен в прошлом году тоже смог обыграть Стефаноса — 7:6(4), 6:4 в 1/8 финала Майами. На грунте Хачанов и Циципас встречались лишь однажды — грек победил 4:6, 6:0, 6:3 в 1/8 финала в Риме.