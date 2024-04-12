Карен Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от греческого спортсмена Стефаноса Циципаса в матче 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Циципаса.
Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 12:15 МСК
12
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
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|2
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17
Карен Хачанов
К. Хачанов
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Циципас в этой встрече семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хачанова один эйс, одна двойная ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Стефанос Циципас встретится с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия). Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.
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