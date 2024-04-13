Андрей Рублёв с разгромным счётом проиграл тренировочный сет Надалю в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл тренировочный сет в Барселоне (Испания) с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

По информации местных журналистов, партия завершилась со счётом 6:1 в пользу Надаля, который не играл с начала января. Интересно, что по ходу сета Рафаэль якобы даже восхищался своей подачей. «Как я подаю!» — говорил испанец своему тренеру Карлосу Мойе.

Напомним, в Барселоне с 15 по 21 апреля пройдёт грунтовый турнир категории ATP-500. И Рублёв, и Надаль планируют принять в нём участие.

Отметим, что после скандальной дисквалификации в полуфинале турнира в Дубае Рублёв проиграл три матча из четырёх сыгранных. В том числе он потерпел поражение на старте «Мастерса» в Монте-Карло, где должен был защищать прошлогодний титул.