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Циципас одолел Синнера и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Циципас одолел Синнера и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, 12-я ракетка мира, пробился в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл вторую ракетку мира из Италии Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Монте-Карло. 1/2 финала
13 апреля 2024, суббота. 14:45 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 4
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил семь эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта из 15 и допустил три двойные ошибки. На счету Янника Синнера — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

Отметим, что по ходу третьего сета встречи Янник Синнер несколько раз обращался за медицинской помощью.

В финале Стефанос Циципас сыграет либо с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем, либо с 10-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом.

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