Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Мюнхене, где сыграют Зверев, Руне и Шевченко

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля.

Первым сеяным игроком соревнований стал пятая ракетка мира из Германии Александр Зверев. Он во втором круге может сыграть либо с австрийцем Юрием Родионовым, либо с австралийцем Александаром Вукичем.

Второй номер посева принадлежит действующему чемпиону турнира — седьмой ракетке мира из Дании Хольгеру Руне. Он в своём первом матче соревнований сыграет либо с Даниэлем-Элаи Галаном из Колумбии, либо с Камило Уго Карабельи из Аргентины.

13-я ракетка мира из США Тейлор Фритц, третий номер посева, может во втором круге сыграть с австрийцем Домиником Тимом, чемпионом US Open в 2020 году. Четвёртый номер посева у немца Ян-Леннарда Штруффа (25).

Отметим, что на турнире сыграет бывший российский теннисист Александр Шевченко (55), который ныне представляет Казахстан. Он в первом круге встретится с 61-й ракеткой мира из Германии Янником Ханфманом.