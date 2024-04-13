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Александр Зверев и Марсело Мето вышли в финал «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

Александр Зверев и Марсело Мето вышли в финал «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде
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Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. Напомним, на турнире он играет со своим другом, 40-летним бразильским теннисистом Марсело Мело.

Сегодня, 13 апреля, их дуэт победил пару Марсело Аревало из Сальвадора и одного из самых успешных парников, Олимпийского чемпиона, многократного победителя турниров «Большого шлема» Мате Павича. Отметим, что бразильско-немецкий отыгрался с 3:5 во втором сете и победил со счётом 6:7(3:7), 7:5, 10:7.

Монте-Карло — парный разряд. 1/2 финала
13 апреля 2024, суббота. 20:25 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 0 7
6 3 		7 1 10
         
Марсело Мело
Бразилия
Марсело Мело
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
М. Мело А. Зверев

За титул Зверев и Мело поспорят с бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном.

Напомним, Зверев также участвовал в турнире в Монте-Карло в одиночном разряде, где в матче третьего круга проиграл будущему финалисту Стефаносу Циципасу из Греции.

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