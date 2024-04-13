Александр Зверев и Марсело Мето вышли в финал «Мастерса» в Монте-Карло в парном разряде

Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) в парном разряде. Напомним, на турнире он играет со своим другом, 40-летним бразильским теннисистом Марсело Мело.

Сегодня, 13 апреля, их дуэт победил пару Марсело Аревало из Сальвадора и одного из самых успешных парников, Олимпийского чемпиона, многократного победителя турниров «Большого шлема» Мате Павича. Отметим, что бразильско-немецкий отыгрался с 3:5 во втором сете и победил со счётом 6:7(3:7), 7:5, 10:7.

За титул Зверев и Мело поспорят с бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном.

Напомним, Зверев также участвовал в турнире в Монте-Карло в одиночном разряде, где в матче третьего круга проиграл будущему финалисту Стефаносу Циципасу из Греции.