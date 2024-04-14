Определились все команды-участницы финального турнира Кубка Билли Джин Кинг

В ночь на воскресенье, 14 апреля, завершились последние матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Определились все команды-участницы финального турнира.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отборочных соревнований.
Австралия — Мексика — 4:0.
Польша — Швейцария — 4:0.
Великобритания — Франция — 3:1.
США — Бельгия — 4:0.
Япония — Казахстан — 3:1.
Словакия — Словения — 4:0.
Германия — Бразилия — 3:1.
Румыния — Украина — 3:2.
Напомним, прошлогодние чемпионки и финалистки турнира, сборные Канады и Италии соответственно, тоже примут участие в финальном турнире. Также на соревнованиях выступят команды Испании (на правах хозяек) и Чехии (WC).
Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдёт в ноябре 2024 года в Севилье (Испания).