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Прошла жеребьёвка парного разряда турнира в Штутгарте, где сыграют семь россиянок

Прошла жеребьёвка парного разряда турнира в Штутгарте, где сыграют семь россиянок
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Прошла жеребьёвка парного разряда грунтового турнира категории WTA-500, который пройдёт в Штутгарте (Германия) с 15 по 21 апреля.

Фото: Пресс-служба WTA

В борьбу на соревнованиях вступят сразу семь российских теннисисток, при этом четыре из них играют в дуэтах друг с другом. Анастасия Потапова и Вера Звонарёва в первом круге сыграют с Алдилой Сутджиади (Индонезия) и Айшой Мухаммад (США), а Людмила Самсонова и Диана Шнайдер встретятся с Терезой Михаликовой из Словакии, выступающей в паре с другой россиянкой, Яной Сизиковой.

Вероника Кудерметова сыграет в дуэте с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин. Они на старте турнира встретятся с Джулианой Олмос из Мексики и ещё одной россиянкой, Александрой Пановой.

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