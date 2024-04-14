Иван Гахов пробился в основную сетку турнира ATP-250 в Мюнхене

Российский теннисист Иван Гахов, 223-я ракетка мира, пробился в основную сетку грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В своём матче финала квалификации спортсмен в двух сетах обыграл 240-ю ракетку мира из Германии Генри Сквайра. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За это время Иван Гахов реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Генри Сквайра две двойные ошибки. Также каждый из спортсменов в этом матче выполнил по семь эйсов.

Соперник Ивана Гахова станет известен после проведения жеребьёвки и распределения квалифаеров по сетке турнира. Россиянин на старте турнира может сыграть с Домиником Тимом (Австрия), Рудольфом Моллекером (Германия, WC), Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды) или Марко Топо (Сербия, WC).

Отметим, что Гахов — единственный российский теннисист в основе турнира в Мюнхене.