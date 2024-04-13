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Появилась сетка турнира в Барселоне, где сыграют Надаль, Рублёв, Алькарас и Хачанов

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 15 по 21 апреля.

Посев соревнований возглавил их действующий чемпион – двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) – Чжан Чжичжэнь (Китай).

Второй номер посева получил шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв. Во втором раунде он встретится либо с британцем Даниэлем Эвансом, либо с американцем Брэндоном Накашимой.

Матч других россиян в Барселоне:

Павел Котов (Россия) – Себастьян Офнер (Австрия);

Роман Сафиуллин (Россия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания);

второй круг: Карен Хачанов (Россия) – победитель матча Сафиуллин — Баутиста-Агут.

Стоит отметить, что в Барселоне также сыграет 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, он попал в половину сетки Алькараса. Его первым соперником станет итальянец Флавио Коболли.