Аванесян — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Руане

Сегодня, 17 апреля, 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с соотечественницей Элиной Аванесян (67-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Мирра Андреева во втором круге турнира в Руане.

Напомним, Аванесян и Андреева впервые сыграют друг с другом. Грунтовый турнир в Руане завершится 21 апреля. Из россиянок, помимо Андреевой и Аванесян, на турнире продолжает выступать Анастасия Павлюченкова. Анна Блинкова и Полина Кудерметова ранее покинули соревнования.