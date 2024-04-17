Аванесян — Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Руане
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Сегодня, 17 апреля, 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с соотечественницей Элиной Аванесян (67-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Мирра Андреева во втором круге турнира в Руане.
Руан. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
67
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
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43
Мирра Андреева
М. Андреева
Напомним, Аванесян и Андреева впервые сыграют друг с другом. Грунтовый турнир в Руане завершится 21 апреля. Из россиянок, помимо Андреевой и Аванесян, на турнире продолжает выступать Анастасия Павлюченкова. Анна Блинкова и Полина Кудерметова ранее покинули соревнования.
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