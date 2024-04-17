Екатерина Александрова проиграла Онс Жабер в матче первого круга турнира в Штутгарте

В матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу тунисской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Жабер в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Александровой четыре эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде соревнований в Штутгарте Жабер сыграет с 14-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.