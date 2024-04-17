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Екатерина Александрова проиграла Онс Жабер в матче первого круга турнира в Штутгарте

Екатерина Александрова проиграла Онс Жабер в матче первого круга турнира в Штутгарте
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В матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу тунисской спортсменки.

Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 13:35 МСК
Екатерина Александрова
16
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 1
2 		6 7 7
         
Онс Жабер
9
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Жабер в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Александровой четыре эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде соревнований в Штутгарте Жабер сыграет с 14-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.

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Новости. Теннис
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