Екатерина Александрова проиграла Онс Жабер в матче первого круга турнира в Штутгарте
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В матче первого круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер (девятая в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:1) в пользу тунисской спортсменки.
Штутгарт. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 13:35 МСК
16
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|3
|6 1
|
|6
|7 7
9
Онс Жабер
О. Жабер
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Жабер в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Александровой четыре эйса, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем раунде соревнований в Штутгарте Жабер сыграет с 14-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини.
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