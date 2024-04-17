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Наоми Осака не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Руане

Наоми Осака не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Руане
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В матче первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака проиграла итальянской спортсменке Мартине Тревизан. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу представительницы Италии.

Руан. 1-й круг
17 апреля 2024, среда. 15:20 МСК
Мартина Тревизан
78
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Наоми Осака
192
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Тревизан в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Осаки пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде соревнований в Руане Мартина Тревизан встретится с 32-й ракеткой мира украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Турнир во Франции завершится 21 апреля.

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