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Андреева выиграла первый сет в матче с Аванесян в 1/8 финала турнира в Руане

Андреева выиграла первый сет в матче с Аванесян в 1/8 финала турнира в Руане
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Завершился первый сет противостояния 43-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с соотечественницей Элиной Аванесян (67-й номер рейтинга WTA) в матче 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Партию со счётом 7:5 выиграла Андреева.

Стартовый сет в матче россиянок продлился 49 минут. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных, Аванесян — один из пяти.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Элина Аванесян в 1/8 финала турнира в Руане.

Руан. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 18:35 МСК
Элина Аванесян
67
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		4
7 		4
         
Мирра Андреева
43
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее теннисистки на корте не встречались. Призовой фонд соревнований в Руане составляет € 232 244.

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Новости. Теннис
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