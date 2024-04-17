Андреева выиграла первый сет в матче с Аванесян в 1/8 финала турнира в Руане

Завершился первый сет противостояния 43-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с соотечественницей Элиной Аванесян (67-й номер рейтинга WTA) в матче 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Партию со счётом 7:5 выиграла Андреева.

Стартовый сет в матче россиянок продлился 49 минут. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных, Аванесян — один из пяти.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Элина Аванесян в 1/8 финала турнира в Руане.

Ранее теннисистки на корте не встречались. Призовой фонд соревнований в Руане составляет € 232 244.