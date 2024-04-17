Мирра Андреева переиграла Аванесян и вышла в четвертьфинал турнира в Руане

43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

В матче 1/8 финала Андреева переиграла соотечественницу Элину Аванесян (67-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:4.

За это время Мирра Андреева выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Элины Аванесян ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина) — Мартина Тревизан (Италия).

Призовой фонд соревнований в Руане составляет € 232 244. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.