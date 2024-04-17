Кори Гауфф одолела Викери в 1/8 финала турнира WTA-500 в Штутгарте
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1/8 финала Гауфф одолела соотечественницу Сачию Викери (134-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа и 28 минут.
Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 19:20 МСК
134
Сачия Викери
С. Викери
Окончен
1 : 2
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3
Кори Гауфф
К. Гауфф
За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Викери один эйс, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей противостояния Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет $ 802 237. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.
Комментарии
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