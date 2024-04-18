Соболенко на отказе Бадосы по ходу матча вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте на отказе испанки Паулы Бадосы продолжать борьбу.

Бадоса снялась с третьего сета при счёте 3:3. Ранее по ходу матча испанка брала медицинский тайм-аут.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Бадосы четыре эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Турнир в Штутгарте проходит с 15 по 21 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 802 тыс. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Арину Соболенко.