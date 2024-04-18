Соболенко на отказе Бадосы по ходу матча вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте на отказе испанки Паулы Бадосы продолжать борьбу.
Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 23:50 МСК
93
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
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|3
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|4
|3
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Бадоса снялась с третьего сета при счёте 3:3. Ранее по ходу матча испанка брала медицинский тайм-аут.
Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Бадосы четыре эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Турнир в Штутгарте проходит с 15 по 21 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 802 тыс. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Арину Соболенко.
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