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Соболенко на отказе Бадосы по ходу матча вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Соболенко на отказе Бадосы по ходу матча вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте на отказе испанки Паулы Бадосы продолжать борьбу.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 23:50 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		4 3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Бадоса снялась с третьего сета при счёте 3:3. Ранее по ходу матча испанка брала медицинский тайм-аут.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Бадосы четыре эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Турнир в Штутгарте проходит с 15 по 21 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 802 тыс. Действующим победителем турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Арину Соболенко.

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