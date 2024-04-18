Кудерметова — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция игры второго круга турнира в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина во втором круге турнира в Штутгарте.

Напомним, счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рыбакиной. Казахстанская теннисистка выигрывала в квалификации турнира в Санкт-Петербурге 2018 года, а также на турнирах в Остраве-2021 и в Чикаго-2021. Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля.