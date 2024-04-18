Потапова — Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция игры второго круга турнира в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, 36-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова встретится с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (восьмая в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Поединок поставлен вторым запуском на первом корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Маркета Вондроушова во втором круге турнира в Штутгарте.

Напомним, счёт личных встреч — 3-1 в пользу Вондроушовой. Чешская теннисистка брала верх в Будапеште-2019, на «Ролан Гаррос» в том же году и в Цинциннати-2023, а Потапова одержала победу над чешкой в Линце-2023. Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля.