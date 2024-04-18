Кудерметова — Рыбакина: россиянка проиграла в первом сете матча турнира в Штутгарте

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова встречается с четвёртой ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. Первый сет завершился победой Рыбакиной на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3). Продолжительность сета составила 1 час 9 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Елена Рыбакина во втором круге турнира в Штутгарте.

Напомним, счёт личных встреч — 3-0 в пользу Рыбакиной. Казахстанская теннисистка выигрывала в квалификации турнира в Санкт-Петербурге 2018 года, а также на турнирах в Остраве-2021 и в Чикаго-2021. Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля.