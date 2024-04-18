Радукану обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте

Победительница US Open — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В матче 1/8 финала Радукану переиграла чешку Линду Носкову (31-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 19 минут.
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За это время Радукану выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Носковой четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В следующем раунде Радукану сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая в своём матче победила Элизу Мертенс.
Призовой фонд турнира составляет $ 802 237. Соревнования завершатся 21 апреля.
- 18 апреля 2024
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