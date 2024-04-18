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Радукану обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте

Радукану обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Штутгарте
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Победительница US Open — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/8 финала Радукану переиграла чешку Линду Носкову (31-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:0, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 19 минут.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 20:25 МСК
Эмма Радукану
303
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Линда Носкова
31
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

За это время Радукану выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Носковой четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем раунде Радукану сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая в своём матче победила Элизу Мертенс.

Сетка турнира в Штутгарте

Призовой фонд турнира составляет $ 802 237. Соревнования завершатся 21 апреля.

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