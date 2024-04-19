Турнир WTA-500 в Штутгарте, 19 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 19 апреля, в Штутгарте (Германия) пройдут матчи 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте. Расписание матчей 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ясмине Паолини (Италия) — начало матча чуть позже 13:30 мск.

Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — начало матча не раньше 15:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — начало матча не раньше 18:00 мск.

Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США, 3) — начало матча не раньше 19:30 мск.

Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.