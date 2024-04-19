Циципас — о победной серии: чем она дольше, тем сложнее становится
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Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победной серии, которая длится восемь матчей.
Накануне Циципас одержал победу над 72-й ракеткой мира представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной в матче третьего круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
«Победная серия — это приятно. Но чем она дольше, тем сложнее становится. Не прерывать её — самая трудная задача, поэтому хорошо, что уже есть такое количество побед. Это добавляет уверенности, мне очень нравится быть на такой волне. Мне бы хотелось, чтобы такие серии случались чаще. Я извлекаю пользу из всего и стараюсь, насколько это возможно, применить полученные знания на практике», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Барселона. 3-й круг
18 апреля 2024, четверг. 18:45 МСК
72
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
Окончен
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7
Стефанос Циципас
С. Циципас
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