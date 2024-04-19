Рыбакина сравнялась с Касаткиной по количеству побед на турнирах WTA-500 в 2024 году

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над итальянской спортсменкой Ясмине Паолини в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Эта победа стала для представительницы Казахстана 12-й в нынешнем сезоне на турнирах WTA-500. Таким образом, Рыбакина сравнялась с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Спортсменки являются лидерами по количеству побед на турнирах WTA-500 в сезоне-2024.

Напомним, в полуфинале соревнований в Штутгарте Елена Рыбакина встретится с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания). Грунтовый турнир в Германии завершится 21 апреля. Действующей победительницей турнира является Свёнтек.