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Рыбакина сравнялась с Касаткиной по количеству побед на турнирах WTA-500 в 2024 году

Рыбакина сравнялась с Касаткиной по количеству побед на турнирах WTA-500 в 2024 году
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над итальянской спортсменкой Ясмине Паолини в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Эта победа стала для представительницы Казахстана 12-й в нынешнем сезоне на турнирах WTA-500. Таким образом, Рыбакина сравнялась с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. Спортсменки являются лидерами по количеству побед на турнирах WTA-500 в сезоне-2024.

Напомним, в полуфинале соревнований в Штутгарте Елена Рыбакина встретится с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания). Грунтовый турнир в Германии завершится 21 апреля. Действующей победительницей турнира является Свёнтек.

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